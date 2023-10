OM - Le Havre (3-0) : trois matches à Marseille et Gattuso déjà dans l'histoire !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Une défaite, un match nul et une victoire. Depuis son arrivée sur le banc de touche de l'OM, Gennaro Gattuso a connu des fortunes diverses sur le banc de touche marseillais. Mais avec une constance : ses joueurs marquent des buts.

Quarante ans déjà

Deux à Monaco, pour une défaite, deux autres contre Brighton, pour un nul, et, ce dimanche, trois de plus inscrits à l'occasion d'une victoire aisée face au Havre en Ligue 1. Ce que l'on savait moins, et que nous apprend le compte twitter Statsdufoot, c'est qu'il faut remonter à près de quarante ans pour trouver un entraîneur de l'OLM qui fasse autant marquer ses hommes.

C'était en 1984 avec un certain Pierre Cahuzac, figure bien connue, également, su SC Bastia.

L'@OM_Officiel a inscrit au moins 2 buts lors de chacun des 3 premiers matchs de la carrière de Gennaro Gattuso sur le banc avec le club olympien en compétition officielle. Une première depuis Pierre Cahuzac en 1984. #OMHAC — Stats Foot (@Statsdufoot) October 8, 2023

Podcast Men's Up Life