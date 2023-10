OM - Le Havre : Gattuso se prive d’un cador et prépare une surprise en attaque

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Gennaro Gattuso veut enfin connaître le goût de la victoire sur le banc de l’OM et serait prêt à « se couper les deux bras » pour y parvenir contre Le Havre (13h). Pour ce faire, le technicien italien n’a pas l’embarras du choix au moment de composer son onze de départ et il est confronté aux limites d’un effectif bancal. Notamment au milieu de terrain, où Jordan Veretout est forfait et Pape Gueye toujours sous le coup de la suspension de la FIFA. Le coach de l’OM n’a plus que deux éléments de métier (Rongier et Ounahi) pour les trois places de l’entrejeu, même si Amine Harit a prouvé qu’il pouvait évoluer dans un rôle de numéro 10.

Sarr à la place de Correa

Geoffrey Kondogbia, lui, a un profil idoine dans ce secteur mais l’ancien de l’Atlético de Madrid vient seulement de revenir d’une blessure au genou gauche. Selon L’Équipe, le staff olympien ne veut donc prendre aucun risque avec lui et il devrait plutôt entrer en cours de match. En revanche, Gattuso devrait donner sa chance à Ismaïla Sarr à la place de Joaquin Correa sur l’aile gauche malgré un léger mieux constaté chez l’Argentin jeudi contre Brighton (2-2).

