OM : le magnifique hommage de Clauss à Vitinha

En dépit du temps qui passe, le doute subsiste. Et Vitinha, l'attaquant de l'OM, ne parvient toujours pas à faire l'unanimité. Hier soir, face à l'AEK Athènes en Ligue Europa, l'entraîneur Gennaro Gattuso avait décidé d'accorder sa confiance au buteur portugais en lui offrant une place de titulaire.

"Il bosse énormément"

Résultat, un but et une action déterminante qui provoquait l'expulsion du gardien grec en seconde période. De toute évidence, Vitinha bénéficie du soutien de ses partenaires et s'il fallait en douter, Jonathan Clauss, en zone mixte, s'est pressé de rappeler une certaine vérité. "Personne ne doute de lui, en tout cas pas nous. S’il est en manque de confiance, c’est peut-être aussi parce que les médias le disent. C’est un mec droit, il sait ce qu’il doit faire, il bosse énormément, il ne compte pas ses efforts. Aujourd’hui il est récompensé, c’est tant mieux pour lui et pour nous."

Clair, non ?

