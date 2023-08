OM : le PSG et le RC Lens se frottent les mains après l'élimination olympienne !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C'est la faute aux arbitres, à la VAR, à Marcelino, à Guendouzi, etc.. Toujours est-il que l'OM ne disputera pas la Ligue des champions cette saison après son élimination hier soir face aux modestes Grecs du Panathinaïkos. Une élimination au goût très amer pour les Marseillais, et dont le foot français ne sort pas grandi. Mais pour Paris et Lens, voir l'OM renversée en Ligue Europaest plutôt une bonne nouvelle.

6 M€ de plus pour Paris et Lens

En effet, comme le souligne Onze-Mondial, "alors que 60 millions d'euros sont alloués de base aux clubs français, Parisiens et Lensois vont ainsi se répartir ce montant. Ayant déjà reçu chacun 27 et 21 millions d'euros, ils vont recevoir 6 millions d'euros supplémentaires, se partageant ainsi le montant qu'aurait dû recevoir l'OM (12 millions d'euros) en cas de qualification. Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres... "

⚽️ Le Paris Saint-Germain et le RC Lens ne seront certainement pas effondrés après l'élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. ⬇️ https://t.co/dTWv54YI86 — Onze Mondial (@OnzeMondial) August 16, 2023

