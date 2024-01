OM : les banderoles cinglantes des ultras avant Monaco

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

On a senti un certain pessimisme dans les propos de Gennaro Gattuso avant OM-Monaco. L'entraîneur italien a demandé de la patience aux supporters, plaidait pour qu'il n'y ait pas de sifflets avant la 95e... Sentait-il que cette affiche allait mal tourner ? Il faut dire que son équipe était particulièrement affaiblie entre les absences pour la CAN (Harit, Ounahi, Mbemba...), les suspensions (Gigot) et les blessures.

"Vous êtes à l'image de cette saison : bidons !"

Ce pessimisme, les supporters marseillais l'ont également ressenti, eux qui ont déployé des banderoles bien cinglantes avant le coup d'envoi, ciblant aussi bien les joueurs que la direction : "Propriétaire fantôme, président dépassé, dirigeants fuyants… Vous êtes à l'image de cette saison : bidons !", pouvait-on lire dans le virage sud, de même que : "Propriétaire, direction… y a-t-il encore un projet à l'OM ?". Pour rappel, Frank McCourt était exceptionnellement dans les tribunes du Vélodrome.

✦ Les banderoles côté CU et Fanatics :



