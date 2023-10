OM : les Marseillais font le match avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Et dire qu'à l'époque de Bernard Tapie, quand l'OM écrasait le championnat de France, tout le monde se félicitait que l'affluence moyenne au Vélodrome soit de 30.000 personnes ! Aujourd'hui, ils sont deux fois plus nombreux à garnir l'enceinte du boulevard Michelet, alors que leur équipe n'est plus en mesure de briguer le titre à cause du dopage financier dans la capitale. Depuis un an, le Vélodrome est à guichets fermés. Cela donne, depuis le début de la saison, une affluence moyenne de 63.508 supporters.

La 4e affluence européenne pour l'OM

Le site de statistiques StatsOMp précise qu'il s'agit de la quatrième affluence moyenne parmi les cinq grands championnats européens. Seuls le Borussia Dortmund (81.365 spectateurs), Manchester United (73.485) et le Real Madrid (68.180) font mieux. Le FC Barcelone est à seulement 40.000 à cause des travaux du Camp Nou qui l'ont contraint à déménager à Montjuic. Une belle performance des supporters de l'OM, qui font donc le match en termes d'affluence avec le Real Madrid, en attendant que leur équipe en fasse de même sur le terrain...

