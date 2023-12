OM : avant Rennes, Aubameyang nie toute défiance vis-à-vis des supporters et juge son début de saison

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pourquoi il n'a pas célébré ses buts contre l'Ajax

"Le public ? Pourquoi je les défierais ? Il fallait rester humble. Je ne fais pas le début de saison que je souhaiterais et j'ai les boules tout simplement. Qu'est-ce qui vous fait penser que ma célébration était une défiance et pas une insatisfaction personnelle ? Je peux vous dire aussi qu'avec tout ce qui se passé, j'avais de quoi ne pas être content. Je suis content pour la victoire et la qualification. J'étais très heureux pour la victoire collective. Personnellement, quand on marque, on est forcément heureux et quand il s'est passé tout ce qui s'est passé..."

Une vraie connexion avec Harit

"J'aime beaucoup Amine. C'est très plaisant de jouer avec quelqu'un comme lui qui sent le jeu. Notre amitié était partie de là et, aujourd'hui, on se cherche souvent sur le terrain du fait de cette affinité."

"J'ai besoin de temps"

Il n'est pas satisfait de son début de saison

"J'ai regardé tous mes matches et c'est un mix de bonnes et de mauvaises choses. Par exemple, à Metz (2-2), je me suis trouvé bon mais des petits détails ont fait que tout n'est pas allé comme je le voulais. Sur d'autres matches, j'étais beaucoup moins bien et j'en suis conscient. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que je suis le premier à faire mon autocritique. Je sors d'une saison blanche, je pense que j'ai besoin de temps."

Il veut rester optimiste et pense que Gattuso est l'homme de la situation

"Tout le monde me connaît pour prendre la profondeur et j'aimerais le faire un peu plus mais on arrive à se procurer des occasions donc je pense que ce que le coach nous demande nous mène sur la bonne voie. Le plus souvent, on essaie de presser mais pas n'importe comment. Pas forcément sur le gardien pour ne pas libérer un joueur par exemple. Sur le plan offensif, quand on a le ballon, le coach me demande de participer au jeu."

Son avis sur le niveau de la Ligue 1

"C’est devenu plus physique et plus intense. Le pressing est plus constant. Pour moi, maintenant, la Ligue 1 fait clairement partie des top championnats européens, quand on voit Monaco par exemple, Lens aussi malgré la défaite en Ligue des champions, ce sont de très belles équipes."

