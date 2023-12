OM : les notes de Phocéens aux deux visages face à Clermont

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pau Lopez (5) : au chômage technique en première période, l'Espagnol détourne une belle frappe clermontoise juste avant le but d'Allevinah (58e), sur lequel sa détente est assez suspecte. Comme trop souvent, une prestation finalement très neutre du gardien.

Chancel Mbemba (5,5) : "Demi-Dieu" a failli marquer d'entrée, de la tête, sur sa spéciale. Mais après, on ne l'a quasiment pas vu. Pourtant, ce ne sont pas les attaquants de Clermont qui l'ont empêché de monter en première période. Son trio avec Balerdi et Gigot n'a pas été à la fête après la pause.

Samuel Gigot (5) : même constat que pour Mbemba, l'occasion en moins. Le guerrier a mis un ou deux tampons d'entrée, histoire de marquer son territoire. Ça aurait été bien qu'il le fasse aussi en début de seconde période, histoire de calmer les Auvergnats.

Leonardo Balerdi (5,5) : il prend toujours autant de risques dans les relances et son alignement est à géométrie variable. Mais lui au moins tente d'initier des actions, de créer des décalages par ses passes. Les jours où ça fonctionne, on l'adore ; les jours où ça foire, on a envie de l'insulter. Ce soir, ça a été l'un puis l'autre...

Amir Murillo (6) : un but superbe à la 26e pour ouvrir le score. Aubameyang le trouve par dessus la défense clermontoise, le Panaméen enchaîne contrôle parfait-frappe croisée, qui ne laisse aucune chance au gardien auvergnat. Il n'est pas encore au niveau de Clauss mais il est largement meilleur que Lodi. Dommage qu'il soit droitier comme l'international français...

Jordan Veretout (5) : comme toujours, beaucoup d'activité mais un gros déchet technique. En première période, il envoie notamment un centre au troisième poteau et loupe une belle frappe. La fatigue commence à se faire sentir pour l'ancien Nantais, qui a d'ailleurs été remplacé à vingt minutes de la fin par Azzédine Ounahi.

Enfin le bon positionnement pour Ndiaye ?

Amine Harit (6,5) : il a les clefs du jeu marseillais et il en fait vraiment bon usage. Il gagnerait toutefois à lâcher un peu plus rapidement son ballon sur les contres. C'est lui qui inscrit le but du 2-0 à la 42e, à l'affut sur une frappe relâchée par le gardien clermontois. Remplacé par Gueye à cinq minutes de la fin.

Geoffrey Kondogbia (6) : on a vu ce soir le joueur que Pablo Longoria nous avait vendu l'été dernier. Il gratte des ballons dans les pieds adverses (dont un très important en seconde période face à Clermontois qui allait défier Lopez), harcèle, oriente le jeu, organise son équipe. Le meilleur au milieu de terrain. Il a plongé physiquement après la pause et l'OM a souffert. Tout sauf un hasard...

Ronan Lodi (5,5) : très en jambes en début de match, il a délivré quelques bons ballons. L'un de ses meilleurs matches sous le maillot blanc... mais on reste quand même très loin du compte. Techniquement, physiquement, défensivement ou offensivement, il n'apporte aucune garantie.

Pierre-Emerick Aubameyang (6,5) : Il est sorti frustré à vingt minutes de la fin, quand Vitinha l'a remplacé. Une frustration certainement liée au fait qu'il n'avait pas marqué. Mais hormis ça, il a été excellent ! Une passe décisive pour Murillo sur une merveille de passe lobée, un ciseau qui passe de peu à côté, des appels qui ont déstabilisé la défense clermontoise. Il est vraiment de retour à son meilleur niveau !

Iliman Ndiaye (6) : sa tête sur le poteau prouve qu'il a encore du chemin à faire avant de retrouver son niveau de Sheffield. Mais, bonne nouvelle, Gennaro Gattuso a trouvé son meilleur positionnement ! En attaque, aux côtés d'Aubameyang, ses qualités sont mieux mises en valeur. C'est sur l'une de ses frappes que l'OM double la mise. Finalement, la direction a bien fait de faire appel auprès du CNOSF pour sa suspension de trois matches car cette rencontre face à Clermont a peut-être véritablement lancé son aventure phocéenne. Remplacé par Sarr en fin de partie.

