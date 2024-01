OM : les serpents de mer Zidane et Arabie Saoudite refont surface !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

C'est reparti pour un tour ! Depuis l'automne et la grave crise traversée par l'OM après une réunion houleuse entre la direction et les ultras, on n'entendait plus parler de la vente du club. A l'époque, il avait été dit que les groupes de supporters s'étaient montrés volontairement vindicatifs, afin que la direction démissionne et que Frank McCourt comprenne que l'heure était venue de vendre le club à l'Arabie Saoudite.

"McCourt ouvre la porte à Zidane et à l'Arabie Saoudite..."

Quatre mois plus tard, c'est au tour de l'écrivain Zoé Sagan de mettre une pièce dans la machine ! Sur X, il a écrit ce mardi : "On m’envoie une suite de dossiers brûlants sur Frank McCourt le propriétaire de l’Olympique de Marseille qui ouvre la porte à Zidane et à l’Arabie Saoudite mais j’imagine que c’est plus simple de toucher à la mafia en France qu’à l’OM n’est-ce pas ?".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

On m’envoie une suite de dossiers brûlants sur Frank McCourt le propriétaire de l’Olympique de Marseille qui ouvre la porte à Zidane et à l’Arabie Saoudite mais j’imagine que c’est plus simple de toucher à la mafia en France qu’à l’OM n’est-ce pas ? — Zoé Sagan (@zoesagan) January 9, 2024

Podcast Men's Up Life