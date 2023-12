OM : Longoria n'a pas gardé que de bons souvenirs de Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Le coup dur est toujours présent. Occasionnant un réel souci sur les finances de l’OM alors que le mercato hivernal approche à grands pas. On parle ici de l'élimination en barrages de la C1, l'été dernier, face au Panathinaïkos, alors que la formation marseillaise était encore dirigée par son ex-entraîneur, Marcelino.

Entre 9 et 10 millions d'euros perdus

Le patron du club, Pablo Longoria, a précisé le coût de ce désastre sportif. Et il n'est pas anodin. "On se doit toujours d’appliquer ce que la DNCG nous a demandé d’appliquer. Mais ce match contre le Panathinaïkós nous a coûté entre 9 et 10 millions d’euros, c’est un match qui nous a coûté cher." Et qui pourrait donc avoir une conséquence directe sur la maigre enveloppe allouée au mercato.

