OM : Longoria va offrir un tout dernier renfort à Marcelino !

Un nouveau renfort devrait bientôt débarquer dans le staff de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino. C'est ce qu'a annoncé ce lundi soir le compte Twitter @Djaameel_.

Un entraîneur de coup de pied arrêté arrive à Marseille !

"Javier Ribalta et Pablo Longoria pourront profiter de la trêve internationale pour intégrer un entraîneur de coup de pied arrêté afin de renforcer le staff de Marcelino. Deux noms se dégagent : Damien Della Santa (ex Nice) et Gianni Vio (ex Tottenham)", a fait savoir l'insider sur Twitter. Un renfort qui ne sera pas de refus, surtout que l'OM n'a inscrit qu'un seul but sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison.

