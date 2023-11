OM - LOSC : des Marseillais trop inoffensifs pour dompter les Dogues

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'OM s'était incliné lors de trois de ses cinq derniers matches de Ligue 1 face au LOSC (une victoire, un nul), et ce soir, les Lillois ont confirmé ce statut de "bête noire" des Marseillais. L'affiche a accouché d'un match nul sans but. Et sans grande saveur. Les deux équipes se sont neutralisées.

Yazici sur la barre, Aubameyang sifflé

Yazici a eu la meilleure occasion de la première mi-temps en touchant la barre de Lopez sur un lob lointain (15e). La réponse marseillaise a mis du temps et elle est intervenue juste avant la mi-temps, Harit ratant le cadre alors que le but était grand ouvert (45e). Hachée, la deuxième mi-temps a été décevante, avec un Aubameyang sifflé à son remplacement. Et un Vitinha qui n'a pas pu s'illustrer à son entrée en jeu. Des Marseillais trop empruntés techniquement, sans percussion, et une bonne opération pour des Lillois solides qui auraient pu prendre les trois points si Lopez n'avait pas sorti une frappe de Gomes (80e).

