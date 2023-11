OM - LOSC : Gattuso dédouane Aubameyang et envoie un message cash en vue du Mercato

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM n’y arrive plus. Six jours après les incidents autour de l’Olympico, les hommes de Gennaro Gattuso se sont montrés incapables de dominer une équipe du LOSC venue défendre chèrement sa peau au Vélodrome (0-0). La faute à la solidité des Dogues, donc, mais aussi à quelques balbutiements en attaque et la fébrilité encore affichée de Pierre-Emerick Aubameyang dans la zone de vérité. Sifflé à sa sortie, l’attaquant gabonais a trouvé du réconfort auprès du coach de l’OM.

« La seule difficulté que je vois, c’est qu’il ne marque pas, a-t-il analysé après la rencontre. J’ai l’impression que c’est une mode en ce moment de parler tout le temps d’Aubameyang, d’Aubameyang (il répète). Honnêtement, il a peut-être raté deux ou trois passes en première période mais je ne vois pas un joueur en grande difficulté. Parce qu’il s’appelle Aubameyang, justement, on attend plus de lui. Ce n’est pas un joueur qui ne touche jamais le ballon, désinvolte. C’est à moi de le mettre en condition pour qu’il marque plus de buts. »

« Je suis satisfait de ce groupe »

Au-delà du cas Aubameyang, Gattuso a tenu à dire combien il était satisfait de son effectif. Pas question de recruter, donc, au mercato hivernal. « Je me jetterais dans les flammes pour défendre Aubameyang et tous mes joueurs, a-t-il ajouté. Mon rôle c'est de le défendre et de défendre tous mes joueurs jusqu'à la mort. Je suis satisfait de ce groupe, je ne l'échangerais contre presque aucun autre groupe en Ligue 1. Honnêtement, j'ai confiance dans mon équipe. Je suis content de mes joueurs. Avec un peu plus de réussite aujourd'hui nous aurions pu obtenir un bon résultat. »

