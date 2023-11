OM - LOSC : Lille maintient son déplacement au Vélodrome avec ses supporters !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce jeudi se tenait une réunion décisive à Marseille entre les autorités locales, l’OM et le LOSC pour s’enquérir de la sécurité autour du match de ce samedi soir au Vélodrome. Réunion qui a visiblement porté ses fruits pour rassurer le club nordiste et ses 250 supporters annoncés à Marseille.

Lille rassuré par la Préfecture des Bouches-du-Rhône

« Le LOSC a été informé par la Préfecture des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des mesures d’encadrement et dispositifs de sécurité renforcés, déployés afin de garantir le bon acheminement et la sécurité de la délégation officielle lilloise ainsi que de ses supporters se déplaçant au stade Vélodrome. Le LOSC prend acte de ces décisions et veut se montrer confiant quant au dimensionnement et à l’efficacité des mesures exceptionnelles nécessairement prises par les autorités », a écrit le club nordiste.

Le déplacement du LOSC et de ses supporters aura donc bel et bien lieu !

Podcast Men's Up Life