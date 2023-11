OM - LOSC : Pierre Ménès désigne le joueur qui peut sauver Gattuso

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Il y a des bons et des mauvais 0-0 et celui d’hier entre l’OM et le LOSC entre dans la seconde catégorie. Pierre Ménès a même bien failli s’endormir tant le niveau de jeu était pauvre des deux côtés du rectangle vert.

« On ne comprend pas pourquoi Vitinha n’est pas titulaire »

« Les supporters lillois n’ont pas eu à se taper cette purge, ce fut un match extrêmement pauvre sur le plan offensif surtout du côté olympien, a-t-il déploré sur YouTube. Vu la compo d’équipe du LOSC, on se doutait que ce ne serait pas la fête du string mais les Marseillais n’ont quasiment pas eu une seule occasion du match. Le contenu est très pauvre pour une équipe qui a de telles ambitions. Aubameyang ça ne va pas, Sarr, ça ne va pas. Harit fait des efforts mais c'est lui qui a raté la plus belle occasion... Au final, on ne comprend pas pourquoi Vitinha n’est pas titulaire. Au moins une fois, pour essayer. »

Allez, on revient sur les 3 premiers matchs de cette 11e journée.https://t.co/Vo9PglyRZ5 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 4, 2023

