OM : Mbemba en sauveur contre Monaco ?

Hier soir, au bout des arrêts de jeu d'OM-Strasbourg (1-1), alors que son équipe venait de se faire rejoindre au score, Samuel Gigot a dégoupillé avec un Alsacien suite à une mêlée et été logiquement averti. Le souci, c'est qu'il s'agit de son troisième carton jaune en moins de dix rencontres et qu'il sera donc suspendu pour le choc contre l'AS Monaco le 27 janvier. Et en cette période de CAN où il n'y a plus que trois défenseurs centraux disponibles, c'est un vrai coup dur pour Gennaro Gattuso.

Il aurait trois jours pour rentrer sur Marseille en cas d'élimination

Il existe cependant une chance pour que Chancel Mbemba soit de retour pour le sommet face à l'ASM au Vélodrome. Pour cela, il faudrait que la République Démocratique du Congo soit éliminée dès le premier tour de la CAN. Les Léopards affrontent la Zambie le 17 janvier, le Maroc le 21 et la Tanzanie le 24. La Zambie est le principal adversaire de la RDC, le Maroc étant censé être au-dessus. Si élimination il y a, Mbemba aura trois jours pour digérer sa déception et rentrer sur Marseille.

