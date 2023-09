OM : Ménès fracasse Marcelino et Longoria après Nantes

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

S'il est plutôt bon mathématiquement en L1 (8 points sur 12), le début de saison de l'OM est très difficile. Et critiqué. La faute à l'élimination de la Champions League contre le Panathinaikos et à un jeu loin d'être emballant. A Nantes (1-1) vendredi, les Phocéens ont ouvert le score dès la 4e minute, se sont retrouvés à 11 contre 10 à la 8e et ont arrêté de jouer dans la foulée, se faisant rattraper. En dépit d'une réaction en fin de partie, ils n'ont pas réussi à prendre les trois points qui leur tendaient les bras. Comme à Metz (2-2) quinze jours plus tôt.

"Rien ne va"

Pour Pierre Ménès, il y a un vrai problème ayant pour noms Marcelino et Pablo Longoria : « Il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe, a-t-il expliqué sur sa chaîne Youtube. Déjà, le duo Veretout-Rongier ne joue que latéralement. Et ce n’est pas avec deux joueurs de ce niveau que tu peux espérer faire des différences au milieu. Dans cet esprit, je trouve que la vente de Guendouzi est un désastre. Et le fait de ne pas utiliser Ounahi en est un autre. Correa, après deux petits dribbles en début de match, plutôt pas mal, a été dramatique et surtout exaspérant dans son attitude. Bref, rien ne va ». C'est exagéré, comme toujours avec Ménès, mais loin d'être faux...

