OM : des confirmations tombent de partout pour la vente du club !

Thibaud Vézirian, qui annonce le rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite depuis maintenant trois ans, en a encore remis une couche à ce sujet, annonçant qu'il a reçu ces derniers jours quatre nouvelles confirmations de cette vente.

"Maintenant, place au feu d’artifice"

"Le projet OM est énorme. La vente prochainement officielle ? Ce n’est pas qu’à écouter, puisque Mundo Deportivo, The Independent, France Bleu Provence, même L'Équipe commence à laisser penser qu’il pourrait y avoir de façon inéluctable une cession, Canal+ le dit très clairement avec infos en provenance d’Arabie saoudite. Je l’ai toujours dit, quand une officialisation ne se fait pas, comme cela a été le cas lors des étés 2021, 2022 et 2023, on va à la chasse aux infos, comme cela fonctionne, mais le deal est acté et scellé. Cela en parle de manière de plus en plus librement. On n’est pas dans la croyance concernant la vente de l’OM, on a tous les détails, tout a été donné. Il y a trois ans de travail nuit et jour, je sais que ça arrive. Ces derniers jours, j’ai eu plusieurs choses qui me sont arrivées. Un dirigeant d’une équipe de jeunes de Marseille m’en a parlé, le directeur de cabinet d’un grand ministère m’a confirmé le deal et m’a félicité pour mon travail, un dirigeant de CGA-CGM qui en a parlé aussi à un de mes amis. J’ai eu aussi un compte X influent en Arabie Saoudite qui m’a demandé pourquoi on n’en parlait pas en France. Maintenant, place au feu d’artifice", a affirmé le journaliste de Team Football lors d'un live sur sa chaîne Twitch.

⚪️Ⓜ️ OM : les 9 acteurs clés de la vente du club #TeamOM https://t.co/AkdZKZw9pQ — But_OM (@Butfc_OM) November 21, 2023

