OM - Mercato : une recrue estivale veut déjà se retirer à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Cet été, l’OM a réalisé le gros coup Renan Lodi. Les Marseillais ont réussi à convaincre l’Atlético Madrid de lâcher leur international brésilien pour 13 millions d’euros. Tout comme Jonathan Clauss à droite, le latéral gauche anime parfaitement son couloir ce qui lui a valu de retrouver la sélection brésilienne dans ce mois de septembre.

« Il a tout de suite été séduit par la possibilité de rejoindre l’OM, pour jouer l’Europe dans un grand club, une ambiance magnifique. Marseille était plus attractif que toutes les autres options qu’il avait. Je lui ai dit, si tu vas à l’OM, que tu fais des bons matches, tu vas en sélection, c’est obligé. Renan fait toujours des choix sportifs », a révéle son agent, Tudio De Melo, dans l’Equipe.

Renan Lodi veut terminer sa carrière à l’OM

L’alchimie entre Renan Lodi et Marseille a rapidement collé car ce dernier « se sent si bien, avec sa fille de cinq mois et sa femme, qu’il assure déjà vouloir y finir sa carrière », a révélé l’Equipe dans ses colonnes. En contrat dans la cité phocéenne jusqu’en juin 2028, le Brésilien semble parti pour être un des chouchous du Vélodrome s’il continue sur sa lancée…

Podcast Men's Up Life