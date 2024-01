OM : Mughe se fait lyncher après son refus en sélection

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

François-Régis Mughe s’est fait reprendre par Jean-Michel Larqué. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne est revenu avec force sur le refus du joueur de l’OM de partir avec sa sélection pour la CAN. Celui-ci dit vouloir gagner du temps de jeu avec l’OM et profiter des nombreux départs pour la Côte d’Ivoire afin d’avoir plus de chances de débuter dans le 11 de Gennaro Gattuso. Une décision que déplore Larqué.

“Le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère!”

"Quand tu es appelé dans une sélection, même dans une compétition qui à mes yeux perd un peu de son intérêt parce qu’elle revient trop souvent, tu ne peux pas refuser. Ce n’est pas possible." L’ancien international Français en rajoute une couche: “Le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère! Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie."

😡 Larqué : "Le jour où on ne va pas l'appeler... Il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère !"



Capitaine Larqué réagit au refus de François-Régis Mughe de participer à la CAN avec le Cameroun. pic.twitter.com/bczL2suu20 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 2, 2024

Podcast Men's Up Life