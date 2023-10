OM : nouvelles révélations sur la vente du club, le rendez-vous est fixé en Arabie Saoudite !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il y a quelques minutes, The Independant a lâché une nouvelle bombe en soufflant sur les braises de la vente OM et en annonçant que l’Arabie Saoudite cherchait bien à s’offrir un nouveau grand club européen en plus de Newcastle. Si le prince héritier Mohamed Ben Salmane ne compte pas mettre à sa tête le fond souverain du PIF, l’idée est de s’offrir soit l’OM soit le FC Valence.

Saadé et un ex ministre de Macron travaillent sur le dossier

Dans le microcosme marseillais, on confirme actuellement ces discussions. L’excellent La Minute OM va même plus loin en annonçant un rendez-vous planifié, à la fin du mois d’octobre du côté de Riyad entre le board de l’OM et de potentiels repreneurs saoudiens. Il est également précisé que Rodolphe Saadé, le boss de la CMA-CGM et sponsor principal de l’OM, est à l’impulsion dans les discussions. Il serait aidé dans cette démarche par un ancien ministre d’Emmanuel Macron dont l’identité n’a pas filtré.

A l’instant, il est toutefois beaucoup trop tôt pour se hasarder à un pronostic sur les chances de finaliser une telle opération, Frank McCourt se montrant toujours particulièrement gourmand sur le prix du club (plus de 300 M€) et l’Arabie Saoudite n’étant pas non plus prête à signer un chèque en blanc alors que l’opération Newcastle lui a déjà coûté 333 M€.

Y’a un intérêt, CMA CGM pousse également derrière avec l’aide d’un ancien ministre sous Macron. Rendez-vous fin du mois à Riyad. — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 10, 2023

