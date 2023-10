OM, OGC Nice : un Marseillais mis dans le même panier que Beka Beka !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Présent en conférence de presse, le 19 septembre dernier, le portier de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez, a avoué qu'il avait vécu un moment compliqué individuellement lors du mois d'août dernier. Au lendemain de ces déclarations, La Provence a révélé que l'Eespagnol aurait vécu une forme de dépression.

Dans un entretien accordé à La Provence, Jérôme Alonzo est revenu sur la dépression de Pau Lopez, mettant les problèmes de l'ancien gardien de l'AS Roma et ceux du milieu de terrain de l'OGC Nice, Alexis Beka Beka, qui avait menacé de se suicider, le 29 septembre dernier, dans le même panier.

"Les problèmes de Lopez figurent dans la même séquence que ceux de Beka Beka"

"Je ne connais pas Pau Lopez, ni sa vie, ni son histoire. Ses problèmes sont moins graves, mais ils figurent dans la même séquence que ceux d'Alexis Beka Beka. Qui sait si ça n'aurait pas pu déboucher sur une dépression plus grave... J'espère que ces épisodes-là vont faire prendre conscience aux clubs qu'il faut vraiment s'occuper de la santé mentale des joueurs. C'est un gros manque en France, tous sports confondus. Les exemples de Pau et Alexis montrent qu'on peut être des personnes lambda, avec leurs problèmes, leurs failles, leurs peines de coeur, un décès dans la famille, un gamin malade... On est pareil que les gens qui viennent au stade même s'ils n'en ont pas conscience. C'est normal, on est les gladiateurs. Les gens payent pour nous voir nous battre dans l'arène. Il est temps de prendre conscience que le footballeur ou le sportif de haut niveau joue de plus en plus de matches, est astreint à plus en plus de pression et qu'un jour, ça craque même si tu es fort. Si tu es suivi ou épaulé, je suis persuadé que ça ne craquera pas. Pau ne s'est jamais caché, il a pris la parole et soutenu la direction après l'affaire avec les supporters. Il doit avoir beaucoup d'émotions en lui, beaucoup d'empathie. Ces gens-là sont plus enclins à la dépression ou au mal-être. Quelqu'un qui s'en bat les c... de tout, comme Neymar qui pleure juste quand il y a des caméras, n'est pas enclin à la dépression", a confié l'ancien gardien de l'OM, de l'ASSE, du PSG et du FC Nantes dans les colonnes du quotidien régional.

À la Une de @laprovence du dimanche 29 octobre pic.twitter.com/mMvHeOrYvq — La Provence (@laprovence) October 28, 2023

