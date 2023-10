OM - OL : Gattuso fait deux choix forts, Grosso prépare une surprise

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais vont s'affronter ce dimanche (20h45) pour un Olympico qui s'annonce bouillant. D'après L'Équipe, l'entraîneur marseillais, Gennaro Gattuso, devrait de nouveau faire confiance en Pierre-Emerick Aubameyang et le titulariser plutôt que Vitinha, pourtant auteur d'un but ce jeudi lors de la victoire contre l'AEK Athènes (3-1), et devrait laisser sur le banc Iliman Ndiaye pour ce choc. Et pour cause, c'est Amine Harit et Ismaïla Sarr qui devraient accompagner le Gabonais en attaque.

Du côté des Gones, Fabio Grosso, qui a décidé d'écarter Rayan Cherki, Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles pour ce déplacement au Vélodrome, devrait titulariser Skelly Alvero plutôt que Paul Akouokou dans l'entrejeu. Pour le reste, cela devrait être du classique.

Les compos probables

OM : Blanco - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Rongier, Veretout, Kondogbia - Harit, Aubameyang, Sarr.

OL : Lopes - Mata, Lovren, O'Brien, Tagliafico - Alvero, Caqueret, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Jeffinho.

🗣️ 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘿𝘼𝙔 🔥



Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 reçoivent Lyon à l’@orangevelodrome pour le compte de la 🔟ème journée de @Ligue1UberEats !



⚔️ Coup d’envoi 20H45 #OMOL pic.twitter.com/QlY8JSXnwL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2023

