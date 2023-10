OM - OL : la phrase choc de Balerdi avant l'Olympico

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Hier soir face à l'AEK Athènes (3-1), Leonardo Balerdi a fait du Balerdi. A savoir qu'il a été très bon mais a eu une saute de concentration qui aurait pu coûter très cher. Cette fois, ça n'a pas eu de conséquence puisque sa faute à la limite de la surface n'a pas été transformée par les Grecs. Mais samedi dernier, cela avait offert un but à l'OGC Nice (0-1) et lui avait valu un carton rouge. Une expulsion qui fait qu'il suivra l'Olympico depuis les tribunes.

"Je vais aller casser des c..."

Mais pas question pour autant de chômer pour l'Argentin ! Interrogé hier par les journalistes présents au Vélodrome sur la façon dont il comptait vivre la fin de semaine sachant qu'il ne jouera pas, Balerdi a été très cash : "Non, non, pas question de se reposer, je vais aller casser des c..., comme ça ils seront prêts face à Lyon !". Une réponse qui a fait rire l'assistance et qui montre combien les Olympiens sont sérieux et investis depuis que Gennaro Gattuso est arrivé sur le banc.

La phrase de zinzin de Balerdi " Je vais aller casser les c.l comme ça ils sont prêt.. " en parlant du match de dimanche contre Lyon. Il m’a tué 🤣pic.twitter.com/8qSq7xgUOM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 27, 2023

