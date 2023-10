OM - OL : le groupe de Gattuso pour l’Olympico est tombé !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pau Lopez et Azzedine Ounahi, blessés, et Leonardo Balerdi, suspendu, sont absents tandis que Samuel Gigot et Joaquin Correa, qui reviennent de blessure, sont bien présents tout comme le jeune Noam Mayoka-Tika.

Le groupe de l’OM : Blanco, Ngapandouetnbu - Gigot, Mbemba, Murillo, Meïte, Soglo, Lodi, Clauss - Nadir, Harit, Rongier, Tika, Kondogbia, Veretout - Correa, Ndiaye, Vitinha, Sarr, Aubameyang.

