OM - OL : pourquoi les Marseillais doivent craindre les Lyonnais

Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A première vue, il ne devrait pas y avoir de match. Ni d'olympics serré, âpre et tendu. En cause, le début de saison catastrophique de l'OL, bon dernier de Ligue 1 avec trois petits points au compteur, face à un OM qui, à domicile, ne perd que peu de points.

Grosso domine Gattuso

Seulement voilà, et comme le rappelle justement le site OMstats, l'OL est l'équipe, derrière le Stade de Reims, contre laquelle l'OM gagne le moins à domicile (41,1%). Et si certains supporters marseillais redoutent déjà le duel de ce soir, un autre chiffre ne vient pas les rassurer. En six confrontations entre les deux hommes, Fabio Grosso, qui entraîne l'OL, s'est déjà imposé à quatre reprises contre le technicien marseillais, Gennaro Gattuso. Une défaite, seulement, pour Grosso.

