OM – OL : quelle sanction pour Marseille suite à l’annulation de l’Olympico ?

Si l’émotion n’est pas encore complètement retombée après les incidents qui ont provoqué l’annulation du match OM – OL ce dimanche soir après que le bus lyonnais a été victime d’un caillassage et que Fabio Grosso a été touché à la tête, il est déjà temps de penser à l’après.

L’OM peut-il être victime de l’attitude de certains de ses fans sur le parvis de l’Orange Vélodrome et être sanctionné d’un retrait de points ou de matchs à huis clos ? A priori non… En effet, selon Pierre Barthélemy, l’avocat qui a longtemps été le défenseur des groupes Ultras interdits de déplacement, l’OM ne risque pas grand-chose dans l’épisode du caillassage puisque les incidents ne sont pas passés dans un lieu sous la responsabilité du club phocéen.

« Une sanction contre l’OM serait très certainement illégale »

« D'un point de vue réglementaire, le match peut être reporté mais je ne vois pas comment il pourrait être donné perdu pour l'OM ni comment l'OM pourrait être sanctionné. L'OM n'est pas responsable hors du stade. Une sanction contre l'OM serait très certainement illégale ».

C’est d’ailleurs plus ou moins la teneur du premier message sur RMC de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera : « On parle de faits commis en dehors du stade. Après enquête, il va falloir remonter la chaîne de responsabilité mais ça ne relève pas du disciplinaire sportif classique. Ce sont des faits qui ont eu lieu sur la voie publique. Il faut qu'on ait une approche globale ». Dans son communiqué, la commission des compétitions (et non la Commission de discipline !) va se prononcer sur le sort de la rencontre prochainement mais il est plus que probable que le match soit donné à rejouer. Surtout que, de A à Z, l’OM et son président Pablo Longoria ont été irréprochables dans la gestion de crise.

Toutefois une vraie question se pose : comment être suffisamment dissuasif pour ne pas légitimer l’action de quelques abrutis et que ce type d’incidents ne se reproduise pas à l’avenir sans frapper quand même un peu sur l’OM ? Comme la préfecture des Bouches-du-Rhône l’a fait savoir, sept individus ont été interpelés suite aux divers caillassages de bus. Des sanctions individuelles fortes sont d’ores et déjà un pré-requis d’autant que l’OL a annoncé dans un communiqué sa volonté de porter plainte mais également d’accompagner chaque personne qui souhaiterait le faire. Ce qui devrait être le cas de l'OM.

La responsabilité de l'OM peut malgré tout être engagée, une zone grise dans le règlement

Pour le reste, ce sera à la LFP de se dépêtrer de ce dossier nauséabond qui pourrait faire jurisprudence en cas de sanction... A moins qu'un point de règlement relatif à la sécurité (chapitre 3, article 541) ne soit reproché à l'OM pour s'être mal coordonné avec les responsables des forces de l'ordre. Les textes n'étant pas très clair, sur ce point, on se retrouve dans une zone grise assez glissante pour solutionner cet épisode inédit et d'une gravité encore jamais vue jusqu'à présent au sein du foot français.

RÉGLE RELATIVES À LA SÉCURITÉ !

