OM : les Marseillais sont fixés pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions

Le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions s’est tenu ce midi à Nyon, au siège de l’UEFA. L’OM est tête de série - ce qui lui a permis d’éviter les plus grosses écuries (Braga, Glasgow Rangers, PSV Eindhoven) - affrontera le FK Dnipro ou Panathinaïkós lors de ce tour (match aller prévu le 8 ou le 9 août, retour le 15 août). S’ils parviennent à se qualifier, les joueurs de Marcelino accéderont aux barrages et les choses devraient se compliquer à ce stade, à une marche de la phase de groupes. A prend alors en compte le coefficient le plus élevé des engagés pour chaque rencontre.

