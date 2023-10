OM : on sait quel mal a rongé Paul Lopez durant l'été

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Très peu décisif en août et septembre, Pau Lopez s'est attiré les foudres des supporters de l'OM pour ses prestations neutres. Le gardien espagnol a été interrogé sur le sujet en conférence de presse et sa réponse a surpris : "Le mois d'août a été compliqué pour moi, individuellement, mentalement avec moi-même. Je parlerai de ça après la saison. J'aimerais partager avec vous tout ce qu'il s'est passé dans ma tête et dans ma vie, mais ce n'est pas le moment". De quoi alimenter toutes les rumeurs, d'une séparation à un deuil en passant par une fâcherie...

Il n'a jamais songé au pire

La Provence répond à ces spéculations dans son édition du jour. Non, Pau Lopez n'a pas connu de bouleversement ni de deuil au niveau familial. Mais il a vécu une forme de dépression et l'on apprend que ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Déjà, au temps de la Roma, il avait connu des trous d'air de ce type. Heureusement, il n'a jamais songé au suicide ou à d'autres extrémités. Mais le fait est que l'Espagnol a un moral fluctuant et que, quand les choses ne se passent pas bien, cela peut affecter ses prestations sur le terrain...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🎙️ Pau Lopez : « 𝑪’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔, 𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒏𝒆 𝒂𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆. 𝑵𝒊𝒄𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒔 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔, 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒗𝒐𝒏𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒆́ 𝒍𝒆… pic.twitter.com/v7QOgpH9oL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 19, 2023

Podcast Men's Up Life