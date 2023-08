OM - Panathinaïkos : Marseille ne verra pas la Ligue des Champions, les notes des Olympiens

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Battu à l’aller (1-0), l’Olympique de Marseille a longtemps cru renversé la situation au match retour mais a finalement été éliminé aux tirs aux buts par le Panathinaïkos (2-1, 5-3 t.a.b.). Les hommes de Marcelino ne disputeront donc pas la phase de poules de la Ligue des Champions et devront se contenter de la Ligue Europa. Voici les notes des joueurs de l’OM à l’occasion de cette rencontre.

Les masterclass d'Aubameyang et Clauss n'auront pas suffi

Pau Lopez (6) : Le gardien espagnol a réalisé plusieurs parades à la fin du temps réglementaire mais n’a rien pu faire sur le pénalty inscrit par Fotis Ioannidis (90+9e). Il a ensuite cédé sa place à Ruben Blanco pour la séance de tirs aux buts (120+4e).

Jonathan Clauss (8) : Auteur d'une passe décisive pour le deuxième but de Pierre-Emerick Aubameyang (45+1e), l'ancien Lensois a réalisé l'un de ses plus beaux matchs, si ce n'est le plus beau, sous le maillot olympien.

Chancel Mbemba (6) : Le Congolais a été solide dans les duels (8 duels remportés sur 12).

Samuel Gigot (6) : Tout comme Chancel Mbemba, le natif d'Avignon s'est montré costaud et a brillé par la qualité de sa relance (87% de passes réussis).

Renan Lodi (7) : Le latéral gauche brésilien a réalisé un match énorme, apportant régulièrement le danger offensivement par sa qualité de centre.

Valentin Rongier (6) : Le capitaine marseillais a récupéré un nombre incalculable de ballons mais a eu plus de mal avec le ballon.

Jordan Veretout (7) : L'ancien joueur de l'AS Roma a été énorme, remportant la plupart des duels qu’il a eu à disputer et ayant eu un gros volume de jeu.

Ismaïla Sarr (7) : Auteur d'une passe géniale pour l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang (45+1e), le Sénégalais a brillé dans le jeu de transition grâce à sa vitesse.

Azzedine Ounahi (4) : L'ancien Angevin a été le Marseillais le moins bon du match, ne faisant souvent pas les bons choix. Remplacé par Amine Harit (59e).

Iliman Ndiaye (5) : Comme souvent depuis son arrivée à l’OM, l’ancien joueur de Sheffield United a été bon dos au but mais a eu du déchet dans son jeu et dans la finition. Remplacé par Mattéo Guendouzi (68e).

Pierre-Emerick Aubameyang (9) : Le Gabonais a été clinique, s’offrant ses deux premiers buts sous les couleurs marseillaises, et aurait pu parfaire son magnifique match par une passe décisive si le but d’ismaïla Sarr n’avait pas été refusé (53e). Remplacé par Vitinha (80e).

