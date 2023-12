OM : Payet n'a qu'un regret à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Invité de Jérôme Rothen ce mercredi soir sur RMC, Dimitri Payet, au Vasco de Gama depuis cet été, est revenu sur ses années marseillaises, non sans émotions. "Faire dix ans à Marseille, ce n'est pas simple", a-t-il glissé.

"Il manque une ligne écrite"

"On a fait une finale de Coupe d'Europe, on a ramené le club en Ligue des champions. Il y a eu de bons moments, d'autres moins bons. Le bilan est plutôt positif, même s'il manque une ligne écrite puisque je n'ai pas remporté de titre. C'est mon regret aujourd'hui, si je dois en avoir." "L'Euro, la finale d'Europa League, c'était les plus belles années de ma carrière...", a-t-il encore confié, tout en indiquant qu'il n'était pas encore rassasié...

🗣💬 "J'en ai encore envie. La faim et le plaisir sont toujours là."



Invité exceptionnel de @Rothensenflamme, Dimitri Payet raconte son acclimatation et ses ambitions avec le club brésilien du Vasco da Gama. pic.twitter.com/uVMSI4rmnE — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 20, 2023

