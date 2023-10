OM : Pierre Ménès nomme le Marseillais qui a coulé Gattuso à Nice

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Gennaro Gattuso était en colère contre l’arbitrage après la défaite de l’OM à Nice hier à l’Allianz Riviera (0-1). S’il s’est calmé après la rencontre, le technicien italien a sans doute déjà trouvé sa nouvelle cible : Leonardo Balerdi (24 ans). Expulsé et coupable d’avoir amené la faute qui offre le but d’Evann Guessand dans le money time, le défenseur argentin a coulé l’OM aux yeux de Pierre Ménès. Ce dernier a aussi tapé sur le niveau de jeu médiocre de cette rencontre.

Ménès tape sur Balerdi

« Trop de ballons perdus, peu d’occasions, peu d’adresse, peu de qualités, peu de talent des deux côtés, a énuméré l’ancien de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Le match a basculé sur ce piqué d’Aubameyang sur le poteau et puis Balerdi. Balerdi : à chaque fois qu’on dit qu’il fait des progrès, il fait une ‘cagade’ le match d’après. Là, il se fait expulser pour une faute ridiculement disproportionnée. Et puis sur le coup-franc de Boga, une tête de Guessand donne la victoire à Nice même si je ne suis pas certain qu’elle soit totalement méritée. »

