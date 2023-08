OM : Pierre Ménès réclame du temps pour le Marseille de Marcelino

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Pierre Ménès n'a pas été transporté par la première victoire de la saison de l'OM contre Reims (2-1) samedi. Sur son blog vidéo « Pierrot le foot », l'ancien consultant du CFC a parlé d'une victoire « aux forceps ». Mais Ménès comprend parfaitement que les Phocéens aient besoin de temps pour s'adapter au style Marcelino.

Un changement de style qui réclame du temps

« Il va falloir s'habituer de passer au 4-4-2 de Marcelino après plusieurs saisons en 3-5-2 sous Sampaoli et Tudor. L'OM a eu peu de possession de balle et même si Vitinha a été récompensé de ses efforts en ayant été plus rapide qu'Abdelhamid sur le but, cela reste une victoire pas forcément très convaincante ».

Pour autant, Pierre Ménès tente quand même de retenir le positif d'un résultat qui « va faire du bien aux têtes avant le match de mardi face au Panathinaïkos ». L'OM se retrouve en effet face à son premier gros virage de la saison. Déjà.

