Brighton - OM : pourquoi la défaite des Marseillais est d'une logique implacable

On conseillerait bien aux joueurs de l'OM d'éviter un club anglais lors des barrages de la Ligue Europa. Mais qu'ils se rassurent, il n'y en a pas. Ce qui n'empêche pas de constater que le club phocéen a un sérieux souci avec les formations situées de l'autre côté de la Manche. Car si il fallait expliquer la défaite à Brighton, hier soir et au-delà du jeu, on se tournerait volontiers vers cette statistique donnée par statsdefoot : "l'OM a perdu 7 de ses 8 derniers déplacements contre les clubs anglais en Coupe d'Europe (1 nul)."

Dur, dur de voyager

Un constat imparable qui se mélange malheureusement bien avec la difficulté de voyager des Olympiens. Pour preuve, ils n'ont remporté qu'un seul de leurs onze derniers déplacements avec 4 matches nuls et 6 défaites ! Il faudra montrer un tout autre visage lors des matches du barrage, prévu au mois de février. Et se méfier de cette dernière statistique : "Marseille n'a gagné aucun de ses 15 derniers matchs contre les clubs parmi les 4 grands championnats en Coupe d'Europe (3 nuls, 12 défaites)"

