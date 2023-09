OM : première bonne nouvelle pour Gattuso avant Monaco

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Sauf retournement de situation, Gennaro Gattuso devrait devenir le nouvel entraîneur de l'OM. Attendu ce mercredi à Marseille, le coach italien devrait donc être présent sur le banc marseillais pour le déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse de l'AS Monaco.

Un absent de taille pour l'ASM face à l'OM

Et avant ce choc, Gennaro Gattuso a déjà reçu une première bonne nouvelle venant du Rocher. Et pour cause, Caio Henrique, titulaire indiscutable d'Adi Hütter, est forfait pour défier l'OM. Le piston gauche brésilien souffre d'une entorse du genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur, comme l'a indiqué ce mardi soir le club azuréen dans un communiqué.

Communiqué officiel de l'AS Monaco. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 26, 2023

