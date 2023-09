OM, PSG, ASSE, LOSC, OGC Nice : on sait pourquoi la piste Galtier s’est refroidie à Marseille

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Gennaro Gattuso à l’OM, c’est imminent ! L’Équipe, Foot Mercato et Fabrizio Romano s’accordent tous à dire que le technicien italien sera le remplaçant de Pancho Abardonado ! « Gattuso est à un pas de devenir le futur entraîneur de l'OM, indique Santi Aouana sur Twitter. L'entraîneur italien est en pole position pour remplacer Marcelino et devrait diriger sa première séance d'ici la fin de la semaine. » Favori dans cette course effrénée, Christophe Galtier aurait donc été coiffé au poteau par l’ex coach du Valence FC, libre son départ du club Che en janvier dernier.

Affaire en cours pour Galtier

Pourquoi ? Selon L’Équipe, son passé récent au PSG mais surtout son procès à la mi-décembre avec des chefs d’accusation de harcèlement moral et de discrimination, lors de son passage à l’OGC Nice (2021-2022) ont constitué des freins rédhibitoires à son arrivée à l’OM. Certaines sources au club et l’ancien défenseur confiait lui-même à des connaissances du milieu du football qu’il n’irait pas à l’OM, et notamment pour cette affaire en cours.

🗞️« A qui le tour ? » en une du journal de ce mercredi 27 septembre, disponible dans votre kiosque numérique : https://t.co/WZ7OFMuZm5 pic.twitter.com/FgL1UJcg5T — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2023

Podcast Men's Up Life