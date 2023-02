OM - PSG : Daniel Riolo bâche les haters parisiens et nomme les deux héros marseillais

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Cette défaite va laisser des traces. Indéniablement. Et ne laisse rien augurer de bon, pour le PSG, qui inquiète à quelques jours, seulement, de la Ligue des Champions et du duel face au Bayern Munich. L'OM, dans l'envie et dans beaucoup de choses, a surclassé une piètre équipe parisienne, forcément montrée du doigt par bon nombre d'observateurs.

Et comme souvent, ce OM-PSG de Coupe de France s'est également joué sur les réseaux sociaux. Avec, bien entendu, l'animateur de RMC, Daniel Riolo, qui s'est occupé des haters et d'une doublette marseillaise. En l'occurrence, la paire Rongier-Veretout, assez impressionnante tout au long des 90 minutes au Vélodrome mercredi soir. "Pas mal la doublette Veretout Rongier non ? Moi j’ai le temps que tt le monde ouvre les yeux … j’attends."