OM - RC Strasbourg : Gattuso enrage, Longoria fait une grande annonce sur son avenir

Déjà peu rassurant contre Thionville (1-0) en Coupe de France pour lancer l’année 2024, l’OM n’a pas donné plus de motifs de satisfaction hier au Vélodrome contre le RC Strasbourg (1-1). Gennaro Gattuso est conscient du niveau de ses joueurs et n’a pas hésité à les tacler suite à leur prestation d’ensemble.

« Je pense que ce match a été difficile pour nous, pour eux également. On a passé un bon bout de temps à défendre, alors qu’on aurait pu faire mieux. Je pense que c’est un match nul, logique, dans lequel on n’a pas perdu, a-t-il analysé en conférence de presse. Les blessures et les départs à la CAN ? Je ne veux pas chercher d’excuse, mais c’est vrai que cela limite la possibilité de faire des changements. On a normalement un effectif plus compétitif, là, on est pénalisé par rapport à cela. On espère perdre personne d’autres pendant cette période sinon ce serait encore plus pénalisant. »

« Avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne »

De son côté, Pablo Longoria lui a apporté un joli lot de consolation en lui témoignant sa confiance pour la suite de la saison. « Le choix de Gattuso de revenir à trois derrière a été un choix personnel. Il est pragmatique avec l’effectif qu’il a à sa disposition. Je pense qu’avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne, a commenté le président de l’OM sur Prime Vidéo. Il nous a apporté beaucoup d’énergie, de leadership. On est très content de lui sur l’aspect sportif et humain, et on doit le remercier pour le travail qu’il est en train de faire ici. »

