OM – RC Strasbourg : Gattuso fait une grosse révélation sur la blessure de Kondogbia et s'explique pour Lodi

Gennaro Gattuso (sur Prime Vidéo puis en conférence de presse) : « Je pense que le match a été difficile pour nous comme il a été difficile pour eux. On a quand même passé un bon bout de temps à défendre. On aurait pu faire mieux. Après, un match nul n’est pas une défaite non plus… Malgré tout, c’est un match nul logique (…) C'est de ma faute. Je pense que je n'ai pas été assez bon. Ça s'est déjà produit. Ça m'énerve. C'est ma responsabilité, il y a quelque chose que je n'arrive pas à changer.

Kondogbia a joué blessé face au RCSA

L’effectif est-il trop court ? Cela m’embête de parler de tout ça car je ne veux pas avoir l’air de chercher des excuses. Mais bon… C’est vrai que ça limite les possibilités de faire des changements. On a un effectif qui est normalement plus compétitif et quand arrive la fin du match, on a moins d’options tout simplement et on est pénalisé par rapport à cela. J’espère qu’on ne perdra personne pendant cette période. C’est clairement pénalisant pour nous mais s'il n'y avait pas eu ce but à la 90', on parlerait du match différemment.

Sur la blessure de Kondogbia ? Hier, il a pris un coup. Il a serré les dents. Avant le match, c’était plus non que oui. On va faire le point après le match

Sur l'absence de Lodi (qui fait l'objet d'une offre d'Al-Hilal, NDLR) ? C'est un sujet du club. Je sais qu'il y a des discussions en cours. Je ne peux pas convaincre les joueurs sur ces choix. Je ne voulais pas prendre le risque de le blesser ».

