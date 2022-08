OM – Reims (4-1) : les Tops de la victoire olympienne

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Tops :

Nuno Tavares : aligné sur le côté gauche de la défense marseillaise, le défenseur latéral gauche portugais a livré une très belle prestation pour sa première en Ligue 1. Lors des 90 minutes qu'il a disputées, l'ancien joueur d'arsenal n'a pas ménagé ses efforts et a tout donné. La majorité de ses transmissions ont été réussites et il a su constamment apporter du danger. Juste avant la pause, il a même fait le break d'un joli tir puissant croisé à ras de terre qui a terminé sa course dans le petit filet du portier rémois. Des débuts plus que prometteurs.

Jonathan Clauss : ce soir les latéraux sont à l'honneur ! L’ancien joueur du RC Lens a lui aussi livré une prestation de haut niveau. Très présent sur le côté droit, il s'est illustré dès le début du match en voyant son centre propulser au fond des filets rémois par Wout Faes (13’). Une prestation dans la continuité de sa saison passée qui lui a valu une sélection en Équipe de France.

Mattéo Guendouzi : le milieu de terrain tricolore de l'OM était omniprésent ce soir. Aussi bien offensivement que défensivement, Mattéo Guendouzi à livrer une prestation de haut niveau. Le milieu de terrain merci a été très important dans la récupération de balles, mais aussi à la ressortie du ballon. Ses passes offensives ont permis à son équipe de se créer de nombreuses situations, très souvent dangereuses. Un véritable métronome qui s'avère indispensable au système d'Igor Tudor.

Luis Suarez : le buteur colombien entré après l'heure de jeu, à la place de Milik, aura marqué de nombreux points ce soir. Moins d'un quart d'heure après son entrée en jeu, il inscrit son premier but de la saison sous les couleurs olympiennes, après un petit cafouillage. Pour bien signer ses débuts avec l'OM en France, Luis Suarez s’est offert un doublé au bout du temps additionnel pour sceller la victoire olympienne sur une passe décisive de Bakambu.