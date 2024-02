OM : réunion de crise à Marseille, Gattuso et Longoria haussent le ton

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

C'est RMC qui donne l'information. Qui tend à prouver que la défaite subie, hier soir dimanche sur le terrain de l'OL, a laissé des traces à l'OM. En effet, et pas plus tard que ce matin, une réunion de crise aurait eu lieu au centre d'entraînement. Une réunion voulue notamment par l'entraîneur Gennaro Gattuso, et le président Pablo Longoria.

Les joueurs ont pris la parole

Toujours selon le média, des propos très clairs auraient été tenus. Gattuso : "Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous!." Longoria : "On m’a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée, puis que ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d’excuses et réagir avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée. Je suis prêt à tout entendre." Plusieurs joueurs auraient également pris la parole afin que l'abcès soit crevé.

Prochain rendez-vous pour les joueurs de Gattuso : vendredi face au FC Metz.

a pourtant haussé le ton et regretté un manque d’implication chez certains joueurs. Comme expliqué par RMC Sport, Jonathan Clauss en a pris pour son grade en fin de mercato mais les attitudes de plusieurs joueurs étaient visées au cœur de ce psychodrame inattendu.

Podcast Men's Up Life