OM : révélation choc sur Marcelino et ses ex-joueurs !

Alors que Marcelino a décidé, le 20 septembre dernier, de quitter son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille après la grave crise qui a touché le club olympien, l'insider, Marwan Belkacem, nous a appris ce mardi que les joueurs olympiens auraient lâchés le coach espagnol bien avant son départ.

Pas la même chanson avec Gattuso !

"Un certain temps avant son départ, les joueurs de l'OM s'interrogeaient sur les méthodes de Marcelino. Le manque d'intensité durant les séances a fini par avoir raison du moral et de la confiance des joueurs en l'Espagnol", a fait savoir le suiveur de l'OM sur Twitter avant de confier que ce serait désormais tout le contraire avec le successeur de Marcelino, Gennaro Gattuso. "C'est tout le contraire avec Gennaro Gattuso actuellement. Intensité retrouvée et lien rétabli avec le coach. Le groupe est heureux d'évoluer sous ses ordres."

