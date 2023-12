OM : Riolo fracasse Ounahi, son acolyte torpille deux autres Olympiens

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La déception était grande, hier, dans le camp marseillais après la défaite à Brighton (0-1), synonyme de 2e place dans le groupe d'Europa League et donc de barrages. Déception non pas pour le résultat, car les Anglais ont largement mérité leur victoire, mais à cause du scénario, le but ayant été encaissé à la 87e. Sur RMC, Daniel Riolo et Walid Acherchour s'en sont donnés à cœur-joie. Le premier a notamment allumé Azzedine Ounahi, dépassé par le rythme de la partie : "Ounahi, il a un problème qui est simple, c'est qu'il nous en a mis plein les yeux à la Coupe du monde. Mais la Coupe du monde, ce n'est pas le niveau des clubs. Ounahi, il a le même problème que Barcola, c'est qu'il n'est pas assez costaud. Les joueurs comme ça, ce n'est plus possible. Depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est le désert".

"L’entrée de Ndiaye est meurtrière..."

Walid Acherchour, lui, a fracassé Renan Lodi, qui était titulaire, et Iliman Ndiaye, entré à la 57e : "Il y a énormément de failles individuelles. Mise à part les trois défenseurs centraux, les joueurs n’ont pas répondu présent. Cela a été encore une fois très compliqué pour Vitinha. Murillo doit être titulaire à la place de Renan Lodi, qui est un flemmard défensivement. Il y a des grosses lacunes défensives et offensivement, il n’apporte pas grand chose. L’entrée de Ndiaye est meurtrière, elle n’est vraiment pas bonne. Ismaïla Sarr c’est la même chose. Cela fait deux entrées de suite que c’est une catastrophe. J’attendais également autre chose de la part d’Iliman Ndiaye".

