OM : Riolo remet en cause un choix de Gattuso

Alors qu'il était interrogé sur le manque de temps de jeu de Vitinha depuis son arrivée, Gennaro Gattuso a surpris son monde en le titularisant hier contre l'AEK Athènes. Et le Portugais l'a remercié de sa confiance en ouvrant le score, en obtenant le pénalty du 2-1 et se battant sur chaque ballon jusqu'à sa sortie. Une prestation très prometteuse, un peu comme celles qu'il avait livrées en début de saison sous Marcelino, qui devrait en appeler d'autres. C'est d'ailleurs le souhait de Daniel Riolo, qui a fait le parallèle entre l'attitude de mort de faim de l'ancien de Braga et le laxisme de Pierre-Emerick Aubameyang...

"La carte du CV, on va lui accorder combien de temps à Aubameyang ?"

"Je vais m’arrêter deux secondes sur le cas Vitinha, entre ses efforts et sa prestation du soir. Il met un but et il obtient le pénalty qui fait basculer la rencontre ! Je vais peut-être faire hurler mais je pense que la question de la concurrence avec Aubameyang se pose. La carte du CV, on va lui accorder combien de temps à Aubameyang ? On a trois gros matches, on est sur quelqu’un qui est décevant depuis son arrivée à l’OM. Alors que Vitinha, sur le peu que l’on voit, on ne lui a pas donné la confiance. Est-ce que la question d’une concurrence saine peut être posée ? Pour moi, ce n’est pas le cas. Pour l’instant, Aubameyang joue au statut. Personne ne fait passer Vitinha pour un cador, mais on peut se poser la question quand on voit les performances d’Aubam'. Est-ce que Vitinha, à qui on accorderait plus de confiance, ne mérite pas d’être vu plus souvent ? En récompense de ce qu’il montre quand il est sur le terrain. Il a besoin d’être câliné, mis en confiance pour voir son niveau. Il court, il fait des passes. Il y en a un à qui on a tout donné et un autre à qui on n’accorde aucune confiance. 700000€ de salaire par mois pour Aubameyang ? Vitinha c’est 32 M€ de transfert !"

𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 🥰🔥 pic.twitter.com/YJE19ymemZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 27, 2023

