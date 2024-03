OM : Riolo répond à Moumbagna

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Critiqué à son arrivée par Daniel Riolo, Faris Moumbagna a répondu au journaliste de RMC en chanson, via une publication sur une story Instagram avec une chanson des rappeurs Booba et SDM dans laquelle on peut entendre « la mère à Riolo, le père à Riolo ».

"Je trouve que c’est plutôt sympa"

Sur le plateau de l’After, Riolo y est allé de sa réponse... « Il y a beaucoup de gens qui me demandent d’aller voir la story de l’attaquant de l’OM, Moumbagna. Il paraît qu’il me rend un petit hommage. Il a mis la chanson de Booba, Dolce Camara. "La mère à Riolo, le père à Riolo". Je trouve que c’est plutôt sympa parce que, d’après le bilan de mes enfants, il y a 3-4 rappeurs qui m’ont cité dans leurs chansons. Le dernier est moins valorisant que les autres. C’est moins sympa.» Une tentative d'apaisement ?

