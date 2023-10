OM : Rongier et Gattuso désabusés mais lucides après la défaite à Nice

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

A l'image de ses partenaires, le milieu de terrain de l'OM, Valentin Rongier, peut nourrir d'immenses regrets au sortir de la défaite sur le terrain de l'OGC Nice, hier soir. Car, une fois encore, les Marseillais se sont crées de franches occasions sans jamais parvenir à marquer le moindre but. Au micro de Canal Plus, Rongier a fait part de ses impressions. Et elles sont lourdes de sens.

"Vite réagir"

"Oui on a des situations, mais dans ces matches là, ce sont des détails qui comptent. On prend un but sur coup de pied arrêté alors qu'on savait qu'ion devait être vigilants. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine, il y a des choses positives, mais il faut qu'on franchisse un cap. On fait beaucoup trop d'erreurs. On n'a pas réussi à ne pas prendre de buts. Oui, on se procure des occasions, ça va venir, mais bon...On va faire mieux, on a bien bossé pendant la trêve, mais il faut qu'on s'accroche. La saison va être longue, mais on se doit de vite réagir. Il faut prendre des points."

Gennaro Gattuso, lui, et toujours au micro de Canal Plus, a fait part de ses regrets sur le but niçois. "Il faudrait demander au 4e arbitre pourquoi j'ai pas pu faire mes changements sur le coup franc niçois. Mais bon, pour gagner des matches, il faut marquer des buts. Oui, la performance a été bonne, mais on est tous responsables de ce qu'il s'est passé. On doit revoir des détails, continuer à travailler, et aller au bout de nos actions. Mais ça fait mal. On va bien finir par récupérer ce qu'on a perdu. On est sur la bonne route. On est déçus mais on a joué contre une équipe très solide, qui a fait un très bon début de saison. On pouvait certainement faire mieux, mais je n'ai rien à reprocher à l'équipe. Au contraire, je les félicite."

