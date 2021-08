OM : Sampaoli déplore trois absences face à Montpellier et se lâche sur le Mercato

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le point sur l'effectif

"Duje Caleta-Car et Pau Lopez ont le Covid-19, Alvaro est suspendu mais tout le monde est là sinon."

Montpellier

"Montpellier a un entraîneur qui pense le football de manière différente que celui d'avant. C'est un jeu moins direct, avec plus de football. De par les caractéristiques des joueurs, ça reste une équipe agressive."

Le bilan de la préparation

"La préparation a été plutôt bonne. Nous sommes une équipe neuve par rapport à la saison dernière. Il faut le dire même si la préparation a été meilleure que prévu. Il y aura aussi des difficultés car on a beaucoup de nouveaux joueurs. Mais on a beaucoup d'envie pour cette nouvelle saison."

Le Mercato

"Le marché des transferts a été assez particulier car il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, il manque des joueurs. On veut 20 joueurs et 2 gardiens. Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire au plus vite. On travaille main dans la main avec le club."

La concurrence des gardiens

"Pau Lopez est en processus de récupération. A la fin du mois, il devrait pouvoir reprendre. Il a été stoppé par le Covid-19. Pour la concurrence, on va voir qui est le meilleur. Mais on pense que ça va élever le niveau et que ça sera profitable à l'OM."

Les départs

"C'est difficile à gérer dans ces cas là, d'autant plus avec un petit groupe comme le nôtre. On aimerait que tout soit résolu le plus vite possible. Le marché freine un peu tout, on est un peu bloqué, c'est la réalité. C'est à Boubacar Kamara de décider de son avenir, moi je compte sur lui jusqu'au cas contraire. Il faut détecter les joueurs qui peuvent avoir la tête ailleurs."

Payet

"C'est un joueur très important. Quand il a le niveau de motivation, il nous montre le chemin. C'est un joueur différent de par son talent et son statut. On espère que ça va continuer pour lui, ça permettrait d'unir le groupe. C'est le leader technique de ce groupe."

