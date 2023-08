OM - Stade Brestois : le doute est levé sur le décalage du match !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Comme ce fut le cas pour les matchs entre l'Olympique Lyonnais et Montpellier (1-4) et l'AS Monaco et le RC Strasbourg (3-0) le week-end dernier, le match de la troisième journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois, initialement prévu ce samedi à 17h, a été décalé de deux heures et aura donc lieu à 19h "en raison de l’alerte canicule dans le département des Bouches-du-Rhône et des prévisions de forte chaleur à l’Orange Vélodrome", comme indiqué ce jeudi par la LFP.

