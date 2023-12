OM : Daniel Riolo ramène les Marseillais sur terre avant l’OL

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après l'Ajax (4-3), l'OM a battu le Stade Rennais (2-0) hier au Vélodrome. Dans un match décevant, les Marseillais ont fait la différence avec un penalty d'Aubameyang et un but d'Ounahi. Mais avant de recevoir Lyon, les Phocéens n'ont pas convaincu Daniel Riolo.

Il regrette Sampaoli et Tudor

"L'OM a été dominé par un adversaire assez maladroit dans les phases offensives. Il n'y a pas grand chose dans le jeu qui avance à l'OM", a noté le journaliste de RMC. Qui a ajouté : "Cette saison, on s'ennuie quand on regarde jouer l'OM. Ce n'était pas le cas avec Sampaoli et Tudor."

🔵⚪ @DanielRiolo : "L'OM a été dominé par un adversaire assez maladroit dans les phases offensives (...) Il n'y a pas grand chose dans le jeu qui avance à l'OM." pic.twitter.com/Wa6jz8cl1G — After Foot RMC (@AfterRMC) December 3, 2023

Podcast Men's Up Life