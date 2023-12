OM : un ancien buteur s'éclate loin de Marseille

L'Equipe est parti à la recherche de Valère Germain (33 ans), l'ancien attaquant de l'OM, aujourdhui en Australie, dans la banlieue de Sydney, au Macarthur FC. Accompagné de sa famille, l'ancien monégasque et niçois profite pleinement de cette expérience australienne. "C'est génial, hyper convivial, tu te sens en sécurité, explique-t-il. C'est super enrichissant. On a une grande chance d'être ici, d'apprendre cette nouvelle culture, de voir quelque chose de différent. Tout le monde est souriant".

Et sportivement, tout se passe bien pour Germain puisqu'il compte 8 buts et 5 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot blanc et noir de Macarthur, lui n'avait inscrit que 7 buts en 68 matches avec Montpellier après son départ de l'OM.

With a cross like this, Valère Germain could not miss 🔥



Matt Millar puts it on a platter for the Frenchman, who doubles @mfcbulls' lead 🙌



Tune in on 10 Bold 📺



📰: https://t.co/MKBiClofij#ALM #PERvMAC pic.twitter.com/ZR3IKXhr0c